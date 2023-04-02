Войска РФ обстреляли центр Константиновки в Донецкой области, есть погибшие — ОВА

Апрель, 02 в 12:21

Утром 2 апреля российские войска обстреляли центральную часть Константиновки в Донецкой области. По меньшей мере три человека погибли, шестеро ранены.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он отметил, что многочисленные повреждения получили многоэтажки и частные жилые дома.

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— В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая помощь. На месте работают спасатели и полиция. Информация о масштабах разрушений и количество пострадавших будет обновляться, — добавил Кириленко.

Фото последствий атаки опубликовал также глава Офиса президента Андрей Ермак.



Ранее власти приняли решение принудительно эвакуировать детей из Славянска Донецкой области.

Фото: Павел Кириленко