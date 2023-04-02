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Факти / Україна

Війська РФ обстріляли центр Костянтинівки на Донеччині, є загиблі – ОВА

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Війська РФ обстріляли центр Костянтинівки на Донеччині, є загиблі – ОВА

Вранці 2 квітня російські війська обстріляли центральну частину Костянтинівки на Донеччині. Щонайменше троє людей загинуло, шестеро поранені.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він зазначив, що численних пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні житлові будинки.

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– На даний час постраждалим надається необхідна допомога. На місці працюють рятувальники та поліція. Інформація щодо масштабів руйнувань та кількість постраждалих буде оновлюватися, – додав Кириленко.

Фото наслідків атаки опублікував також глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Раніше влада прийняла рішення примусово евакуювати дітей зі Слов’янська на Донеччині.

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Фото: Павло Кириленко

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