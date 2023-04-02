Из Славянска принудительно эвакуируют детей. Опекунов будут лишать прав за отказ

Апрель, 02 в 11:26

Опекунов, которые отказываются уехать из Донецкой области, лишат обязанностей, а детей эвакуируют принудительно.

Такое решение местные власти приняли во время заседаний комиссии по вопросам защиты прав ребенка, 30 и 31 марта, сообщают в Славянской городской военной администрации.

– Несмотря на многочисленные призывы эвакуироваться, на сегодня в Славянской громаде остаются 23 семьи, в которых воспитываются 34 ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки. Опекунам в очередной раз сообщили о необходимости эвакуации за пределы Донецкой области в более безопасные регионы Украины, в частности в Черкасскую область и Львов, – говорится в сообщении.

Согласно решению комиссии, опекунам необходимо выехать за пределы Донецкой области в кратчайшие сроки.

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В случае отказа они будут лишены обязанностей опеки или попечительства, а дети эвакуированы принудительно. Эвакуация осуществляется бесплатно.

Напомним, в Донецкой области сейчас продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупационные войска наибольшие усилия сосредотачивают на установлении контроля над Бахмутом, пытаясь продвигаться к центральной части города.

Фото: Славянская городская военная администрация