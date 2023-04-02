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Факты / Україна / Общество

Из Славянска принудительно эвакуируют детей. Опекунов будут лишать прав за отказ

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Из Славянска принудительно эвакуируют детей. Опекунов будут лишать прав за отказ

Опекунов, которые отказываются уехать из Донецкой области, лишат обязанностей, а детей эвакуируют принудительно.

Такое решение местные власти приняли во время заседаний комиссии по вопросам защиты прав ребенка, 30 и 31 марта, сообщают в Славянской городской военной администрации.

– Несмотря на многочисленные призывы эвакуироваться, на сегодня в Славянской громаде остаются 23 семьи, в которых воспитываются 34 ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки.

Опекунам в очередной раз сообщили о необходимости эвакуации за пределы Донецкой области в более безопасные регионы Украины, в частности в Черкасскую область и Львов, – говорится в сообщении.

Согласно решению комиссии, опекунам необходимо выехать за пределы Донецкой области в кратчайшие сроки.

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В случае отказа они будут лишены обязанностей опеки или попечительства, а дети эвакуированы принудительно. Эвакуация осуществляется бесплатно.

Напомним, в Донецкой области сейчас продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупационные войска наибольшие усилия сосредотачивают на установлении контроля над Бахмутом, пытаясь продвигаться к центральной части города.

Фото: Славянская городская военная администрация

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