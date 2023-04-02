На Донецком направлении ВСУ вытеснили оккупантов с некоторых позиций — Силы обороны

Апрель, 02 в 12:03

Украинские военные на Донецком направлении отбили некоторые позиции российских войск. Сейчас их обустраивают для ведения обороны.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона Единые новости.

— Враг осуществляет наступательные действия в районе Авдеевки, Марьинки и Карловки. За минувшие сутки он совершил 30 штурмовых действий, сегодня ночью — 10 штурмовых действий, — сказал он.

По словам Дмитрашковского, все наступательные действия оккупантов происходили без поддержки техники, только в одном случае российские войска применили два танка.

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— Благодаря слаженным и умелым действиям наших защитников на Донецком направлении враг отступил с некоторых позиций, и сейчас мы обустраиваем эти позиции для ведения оборонительных действий, — добавил он.

Спикер также сообщил, что в районе Верхнеторецкого РФ проводит накопление техники, поэтому есть вероятность, что именно там оккупанты попытаются осуществить новые атаки.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские защитники в течение суток отбили более 70 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Источник: телемарафон