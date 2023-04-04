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Факти / Україна

Про ситуацію у Бахмуті та підготовку контрнаступу: Зеленський провів Ставку головнокомандувача

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача, яке сьогодні, 3 квітня пройшло у Чернігові.

Про це голова держави повідомив у своєму відеозверненні.

– Нове виїзне засідання Ставки – перше було у Дніпрі, тепер – у Чернігові. Ключові безпекові питання – на передовій, у північних регіонах і на кордоні. Доповіли командувачі напрямків – цього разу генерали Сирський і Тарнавський доповідали по захищеному звʼязку, а не особисто, із найгарячіших ділянок фронту, – заявив він.

Зеленський зазначив, що сьогодні пройшло засідання Ставки із повноцінною підготовкою активних дій для звільнення українських територій.

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– Ситуація у Бахмуті, Авдіївці, Марʼїнці та всій Донеччині. Білогорівка та вся Луганщина. Головком і керівник ГУР МО, голова Державної прикордонної служби, представники Міністерства оборони. Повноцінне засідання. Повноцінна координація. Повноцінна підготовка наших активних дій заради звільнення українських земель, – заявив президент.

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