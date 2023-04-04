Про ситуацію у Бахмуті та підготовку контрнаступу: Зеленський провів Ставку головнокомандувача
Президент України Володимир Зеленський провів виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача, яке сьогодні, 3 квітня пройшло у Чернігові.
Про це голова держави повідомив у своєму відеозверненні.
– Нове виїзне засідання Ставки – перше було у Дніпрі, тепер – у Чернігові. Ключові безпекові питання – на передовій, у північних регіонах і на кордоні. Доповіли командувачі напрямків – цього разу генерали Сирський і Тарнавський доповідали по захищеному звʼязку, а не особисто, із найгарячіших ділянок фронту, – заявив він.
Зеленський зазначив, що сьогодні пройшло засідання Ставки із повноцінною підготовкою активних дій для звільнення українських територій.
– Ситуація у Бахмуті, Авдіївці, Марʼїнці та всій Донеччині. Білогорівка та вся Луганщина. Головком і керівник ГУР МО, голова Державної прикордонної служби, представники Міністерства оборони. Повноцінне засідання. Повноцінна координація. Повноцінна підготовка наших активних дій заради звільнення українських земель, – заявив президент.