Про ситуацію у Бахмуті та підготовку контрнаступу: Зеленський провів Ставку головнокомандувача

Квітень, 03 в 23:04

Президент України Володимир Зеленський провів виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача, яке сьогодні, 3 квітня пройшло у Чернігові.

Про це голова держави повідомив у своєму відеозверненні.

– Нове виїзне засідання Ставки – перше було у Дніпрі, тепер – у Чернігові. Ключові безпекові питання – на передовій, у північних регіонах і на кордоні. Доповіли командувачі напрямків – цього разу генерали Сирський і Тарнавський доповідали по захищеному звʼязку, а не особисто, із найгарячіших ділянок фронту, – заявив він.

Зеленський зазначив, що сьогодні пройшло засідання Ставки із повноцінною підготовкою активних дій для звільнення українських територій.

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