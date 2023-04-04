Апрель, 04 в 13:09

Служба безопасности разоблачила масштабную мошенническую схему, которую замаскировали под псевдоинвестиционный проект Life is good.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Указано, что организаторы пирамиды предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы помогает приумножать капиталовложения.

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По материалам следствия, злоумышленники получили почти $40 млн, обманув при этом более 1 тыс. человек.

Обманули более тысячи человек. СБУ разоблачила в Украине российскую финансовую пирамиду / 6 фотографий

— Для пользования “услугой” мошенники разработали собственный веб-ресурс с учетными записями потенциальных “инвесторов”. Дельцы обещали “вкладчикам” стабильные прибыли в виде “дивидендов” от инвестирования в акции перспективных предприятий мирового уровня. Кроме того, мошенники гарантировали своим клиентам бонусы в случае привлечения в проект новых участников, — говорится в сообщении.

По данным следствия, к организации сделки причастны более 10 человек. Прежде всего это граждане России.

Сначала “проект” действовал только на территории РФ, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине через массированную рекламную кампанию в интернете и открытие офиса в Киеве.

Во время обысков в киевском офисе и по адресам проживания фигурантов обнаружено:

компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерию и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности;

сувенирную и рекламную продукцию, которую дельцы использовали для привлечения “инвесторов”.

Сейчас одному из топ-менеджеров пирамиды сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

СБУ просит граждан, которые стали жертвами мошеннической схемы, сообщать об этом по телефону (095) 899 21 16.