Квітень, 04 в 13:09

Служба безпеки викрила масштабну шахрайську схему, яку замаскували під псевдоінвестиційний проєкт Life is good.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначено, що організатори піраміди пропонували своїм клієнтам стати інвесторами і переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито допомагає примножувати капіталовкладення.

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За матеріалами слідства, зловмисники отримали майже $40 млн, обдуривши при цьому понад 1 тис. людей.

Обдурили понад тисячу людей. СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду / 6 фотографий

– Для користування “послугою” шахраї розробили власний вебресурс з обліковими записами потенційних “інвесторів”. Ділки обіцяли “вкладникам” стабільні прибутки у вигляді “дивідендів” від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня. Крім того, шахраї гарантували своїм клієнтам бонуси у разі залучення до проєкту нових учасників, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, до організації оборудки причетні більше 10 осіб. Насамперед це громадяни Росії.

Спочатку “проєкт” діяв лише на території РФ, але після 2017 року його поступово намагались реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу у Києві.

Під час обшуків у київському офісі та за адресами проживання фігурантів виявлено:

комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерію та чорнові записи із доказами протиправної діяльності;

сувенірну та рекламну продукцію, яку ділки використовували для залучення “інвесторів”.

Наразі одному із топменеджерів піраміди повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

СБУ просить громадян, які стали жертвами шахрайської схеми, повідомляти про це за номером (095) 899 21 16.