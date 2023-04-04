Обдурили понад тисячу людей. СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду
Служба безпеки викрила масштабну шахрайську схему, яку замаскували під псевдоінвестиційний проєкт Life is good.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначено, що організатори піраміди пропонували своїм клієнтам стати інвесторами і переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито допомагає примножувати капіталовкладення.
За матеріалами слідства, зловмисники отримали майже $40 млн, обдуривши при цьому понад 1 тис. людей.
– Для користування “послугою” шахраї розробили власний вебресурс з обліковими записами потенційних “інвесторів”. Ділки обіцяли “вкладникам” стабільні прибутки у вигляді “дивідендів” від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня. Крім того, шахраї гарантували своїм клієнтам бонуси у разі залучення до проєкту нових учасників, – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, до організації оборудки причетні більше 10 осіб. Насамперед це громадяни Росії.
Спочатку “проєкт” діяв лише на території РФ, але після 2017 року його поступово намагались реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу у Києві.
Під час обшуків у київському офісі та за адресами проживання фігурантів виявлено:
- комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерію та чорнові записи із доказами протиправної діяльності;
- сувенірну та рекламну продукцію, яку ділки використовували для залучення “інвесторів”.
Наразі одному із топменеджерів піраміди повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).
СБУ просить громадян, які стали жертвами шахрайської схеми, повідомляти про це за номером (095) 899 21 16.