Вывозят в пыточные. В Запорожской области оккупанты похищают людей — ЦНС
Россияне осуществляют “фильтрационные мероприятия” в отношении жителей временно оккупированных районов Запорожской области.
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
— Несмотря на то, что регион захватили более года назад и россияне даже отчитались о “референдуме”, оккупанты продолжают репрессии против местного населения. В частности, сообщается о ряде случаев похищения людей, — говорится в сообщении.
Указано, что людей вывозят в пыточные без объяснений причины, а родственникам длительное время не сообщают, где содержатся заключенные.
Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что на временно оккупированных территориях Украины участились случаи вывоза мирных граждан в неизвестном направлении без всяких объяснений после выборочных проверок мобильных телефонов российскими оккупантами.
Источник: Центр нацсопротивления