Вывозят в пыточные. В Запорожской области оккупанты похищают людей — ЦНС

Апрель, 05 в 6:39

Россияне осуществляют “фильтрационные мероприятия” в отношении жителей временно оккупированных районов Запорожской области.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

— Несмотря на то, что регион захватили более года назад и россияне даже отчитались о “референдуме”, оккупанты продолжают репрессии против местного населения. В частности, сообщается о ряде случаев похищения людей, — говорится в сообщении.

Указано, что людей вывозят в пыточные без объяснений причины, а родственникам длительное время не сообщают, где содержатся заключенные.

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Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что на временно оккупированных территориях Украины участились случаи вывоза мирных граждан в неизвестном направлении без всяких объяснений после выборочных проверок мобильных телефонов российскими оккупантами.

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Источник: Центр нацсопротивления