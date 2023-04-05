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Факти / Україна

Лякають місцевих наступом ЗСУ. У Мелітополі окупанти розповсюджують листівки щодо евакуації до РФ – Генштаб

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Війська РФ у Мелітополі
Фото: Getty Images

Російські окупанти продовжують чинити психологічний вплив на місцеве населення.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, у Мелітополі Запорізької області загарбники розповсюджують листівки з закликом до евакуації в Росію. Війська РФ лякають людей майбутнім наступом Збройних Сил України.

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Окрім того, у Великій Кардашівці Херсонської області через переміщення важкої техніки окупантів околицями населеного пункту майже повністю обмежено в’їзд та виїзд усіх місцевих жителів, людям заборонено залишати свої помешкання. Росіяни посилили перевірку документів та мобільних телефонів.

Раніше Центр нацспротиву повідомив, що в Запорізькій області окупанти викрадають людей й вивозять їх до катівень.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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