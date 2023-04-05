Верещук советует украинцам выехать с временно оккупированных территорий в третьи страны
Украинцам на временно оккупированных территориях стоит на некоторое время выехать в третьи страны.
Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
— Украинцам на ВОТ советую или временно выехать в третьи страны, или готовиться: что делать знаете. Главное — беречь себя и детей, — написала она в Telegram.
По словам Верещук, на захваченных врагом территориях сейчас тревожно.
— Это и не удивительно. В оккупационных чиновников еще есть немного времени убраться оттуда. Некоторые из них уже собирают вещи. Было бы хорошо, если бы забрали с собой коллаборантов. Но это уже как получится, — написала министр.
Ранее представитель ГУР Андрей Юсов сообщал, что российские власти начали эвакуацию из оккупированного Крыма.
По его словам, местным жителям приходилось слышать на FM-станциях предупреждения о необходимости выезда с полуострова. В первую очередь это касается тех, кто каким-либо образом сотрудничает с оккупационными властями.