Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Верещук советует украинцам выехать с временно оккупированных территорий в третьи страны

Валентина Чорна, редактор ленты
Ірина Верещук
Фото: Офис президента

Украинцам на временно оккупированных территориях стоит на некоторое время выехать в третьи страны.

Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

— Украинцам на ВОТ советую или временно выехать в третьи страны, или готовиться: что делать знаете. Главное — беречь себя и детей, — написала она в Telegram.

По словам Верещук, на захваченных врагом территориях сейчас тревожно.

Сейчас смотрят

— Это и не удивительно. В оккупационных чиновников еще есть немного времени убраться оттуда. Некоторые из них уже собирают вещи. Было бы хорошо, если бы забрали с собой коллаборантов. Но это уже как получится, — написала министр.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов сообщал, что российские власти начали эвакуацию из оккупированного Крыма.

По его словам, местным жителям приходилось слышать на FM-станциях предупреждения о необходимости выезда с полуострова. В первую очередь это касается тех, кто каким-либо образом сотрудничает с оккупационными властями.

Читайте
В Скадовском районе оккупанты начали составлять списки на “эвакуацию” в Крым или РФ — Генштаб

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка