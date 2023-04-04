РФ розкручує ІПСО про вручення повісток та “хвилі” мобілізації в Україні – Маляр

Квітень, 04 в 20:16

Росія веде інформаційну кампанію з дискредитації Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Україні.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Ми і до великого вторгнення, щовесни та щоосені фіксували інформаційні кампанії РФ щодо теми “повістки” та призову. Технологія завжди була одна. Розкрутити якусь історію, де повістку виписали інваліду, померлому або ветерану Другої світової. Герой завжди різний, ідеться про суть. Або ж вони поширювали якийсь дикий текст повістки чи анкети призовника. Ми регулярно це спростовували, – написала вона.

За словами Маляр, ворог трохи ускладнив свою технологію і додає історії про дивовижні місця вручення повісток та “хвилі” мобілізації.

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Росіяни намагаються маніпулювати на страху отримання повістки, а також на формуванні суспільного осуду до роботи ТЦК СП.

– Але після широкомасштабного вторгнення цими ІПСО важко на щось чи на когось вплинути. Бо перелякати повістками після всього, що ми пройшли за цей рік, важко. На кону – держава, і всі це розуміють, – зазначила Маляр.

Щодо осуду роботи ТЦК СП, заступниця міністра оборони наголосила, що військомати виконують на сьогодні стратегічно важливу для оборони держави задачу.