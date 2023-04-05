Апрель, 05 в 18:00

Одиннадцатое заседание Контактной группы по обороне Украины, более известной как Рамштайн, состоится на одноименной американской авиабазе в Германии.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время разговора с журналистами.

— Это будет одиннадцатый Рамштайн, он состоится на базе Рамштайн, — сказал Резников.

Глава Минобороны отметил, что основным приоритетом Украины во время заседания будут системы противовоздушной обороны. Отдельно будут затронуты вопросы поставок бронетехники и снарядов для артиллерии 155-го калибра, а также средств радиоэлектронной борьбы.

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В то же время министр Резников не назвал дату следующего заседания в формате Рамштайн.

Справочно. Контактная группа по обороне Украины (Рамштайн) объединяет более 50 стран из разных уголков мира, чтобы согласовать дальнейшие шаги в вопросе коллективной поддержки Украины, чтобы удовлетворить оборонные потребности Вооруженных сил Украины в российско-украинской войне.

Десятое заседание Рамштайн проходило посреди марта и имело онлайн-формат. По его итогам участники договорились об укреплении украинской противовоздушной обороны и бронетанковых частей.

Источник: Радио Свобода