Резников анонсировал следующий Рамштайн: встреча будет очной
Одиннадцатое заседание Контактной группы по обороне Украины, более известной как Рамштайн, состоится на одноименной американской авиабазе в Германии.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время разговора с журналистами.
— Это будет одиннадцатый Рамштайн, он состоится на базе Рамштайн, — сказал Резников.
Глава Минобороны отметил, что основным приоритетом Украины во время заседания будут системы противовоздушной обороны. Отдельно будут затронуты вопросы поставок бронетехники и снарядов для артиллерии 155-го калибра, а также средств радиоэлектронной борьбы.
В то же время министр Резников не назвал дату следующего заседания в формате Рамштайн.
Справочно. Контактная группа по обороне Украины (Рамштайн) объединяет более 50 стран из разных уголков мира, чтобы согласовать дальнейшие шаги в вопросе коллективной поддержки Украины, чтобы удовлетворить оборонные потребности Вооруженных сил Украины в российско-украинской войне.
Десятое заседание Рамштайн проходило посреди марта и имело онлайн-формат. По его итогам участники договорились об укреплении украинской противовоздушной обороны и бронетанковых частей.
Источник: Радио Свобода