Март, 18 в 11:25

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и руководитель Офиса президента Андрей Ермак провели переговоры с помощью видеосвязи с высшим военным руководством США.

Как сообщили в пресс-службе ОПУ, с американской стороны во встрече приняли участие глава Пентагона Ллойд Остин, глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли и советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

Темой переговоров была ситуация на фронте в Украине и помощь украинской армии.

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– Представители Украины подробно проинформировали союзников о текущей ситуации на фронте, боевых действиях на самых сложных направлениях, а также о безотлагательных потребностях украинской армии, — отмечается в сообщении.

Обсуждались дальнейшие поставки военной помощи для ВСУ: боеприпасов, техники и вооружения.

С украинской стороны, кроме Залужного и Ермака, в переговорах принимали участие: глава Минобороны Алексей Резников и его первый заместитель Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой Таврия Александр Тарнавский, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук и заместитель руководителя ОПУ Роман Машовец.

В конце к встрече присоединился президент Украины Владимир Зеленский, который поднял тему деоккупации украинских территорий.

На днях во время очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего было решено продолжать оборону города Бахмут в Донецкой области, где сейчас происходят ожесточенные бои.

15 марта состоялось заседание в формате Рамштайн, на котором министр обороны США Ллойд Остин заверил, что союзники будут решать проблему производства боеприпасов для Украины.

Остин также сообщил, что танковая коалиция продолжает расти. Уже девять стран готовы передать более 150 танков Leopard.

Источник: Telegram-канал Андрея Ермака