Резніков назвав дві причини завершення війни у 2023 році

Квітень, 05 в 12:14

Міністр оборони Олексій Резніков висловив сподівання, що війна в Україні швидко закінчиться. Він вірить у 2023 рік як у рік перемоги.

Про це він сказав в інтерв’ю NV.

Резніков зауважив, що існує два основних компоненти, через які війна не може тривати довго – обмеженість ресурсів та інформаційна складова.

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– Це справді найбільша з часів Другої світової війна на планеті, із застосуванням усіх неядерних видів озброєння, держава проти держави. Але, по-перше, це війна ресурсів. І ресурси росіян зменшуються, у нас теж. Але в нас є Рамштайн-клуб, як я його називаю. Це більше, ніж НАТО, це понад 50 країн, які хочуть нашої перемоги, інвестують у неї і вірять, що вона реальна. Тому це війна ресурсів західного світу проти ресурсів окупантів, – сказав він.

Крім того, міністр оборони вважає, що “ця війна не може тривати довго, тому що світ знає про її злочини — про Бучу, Ірпінь, Ізюм, Маріуполь, Балаклію”.

– Люди відчувають свою емоційну причетність до цієї війни, що вони можуть впливати на неї, я вже не кажу про сучасні технології, які дають змогу завдавати точних ударів та збалансувати відсутність живої сили. Я думаю, ця війна швидко скінчиться. Звісно, хотілося б, щоб вона і не починалася, але особисто я вірю в цей рік як у рік перемоги, – додав він.