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Факты / Україна

Карта боевых действий на 05.04.2023 — ситуация на фронте

Бедрак Виктория, редактор ленты
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Карта боевых действий в Украине на 05.04.2023

Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022-го по 5 апреля 2023 года:

  • личный состав — около 176 240 (+550) человек ликвидировано;
  • танки — 3 629 (+2);
  • боевые бронированные машины — 7 005 (+6);
  • артиллерийские системы — 2 707 (+10);
  • РСЗО — 532 (+4);
  • средства ПВО — 280;
  • самолеты — 306;
  • вертолеты — 291;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 283 (+6);
  • крылатые ракеты — 911;
  • корабли/катера — 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 5 573 (+11);
  • специальная техника — 299 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 406-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Источники: ISW, Генштаб ВСУ
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