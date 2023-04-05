Апрель, 05 в 6:23

Карта боевых действий в Украине на 05.04.2023

Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022-го по 5 апреля 2023 года:

личный состав — около 176 240 (+550) человек ликвидировано;

танки — 3 629 (+2);

боевые бронированные машины — 7 005 (+6);

артиллерийские системы — 2 707 (+10);

РСЗО — 532 (+4);

средства ПВО — 280;

самолеты — 306;

вертолеты — 291;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 283 (+6);

крылатые ракеты — 911;

корабли/катера — 18;

автомобильная техника и автоцистерны — 5 573 (+11);

специальная техника — 299 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 406-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.