Россия депортировала с оккупированных территорий по меньшей мере 2,5 тыс. заключенных. Часть из них отправили в ЧВК Вагнера – Лубинец

Апрель, 06 в 18:00

По меньшей мере 2,5 тысячи украинцев, которые находились в тюрьмах и СИЗО и оставались на оккупированных территориях, были вывезены на территорию РФ.

Об этом во время конференции рассказал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

– Мы не можем четко сказать, сколько украинцев в настоящее время находится на территории РФ, потому что сама Россия никаких официальных цифр нам не дает. Но по нашим данным, точно не менее 2,5 тысячи граждан Украины, которые находились в местах несвободы и которые остались на временно оккупированной территории Украины, вывезли на территорию РФ, – сказал он.

По его словам, эти лица вместе с некоторыми другими украинцами сейчас находятся на территории России, и Офис омбудсмена фиксирует факты, что со стороны россиян проводится процесс попытки мобилизовать их в незаконные военные группировки, в частности, в ЧВК Вагнера.

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В то же время в Офисе генпрокурора сообщили, что заключенные могут быть отправлены обратно в Украину для боевых действий.

– Мы понимаем, что на временно захваченных территориях такая ситуация происходит. И дальше эти люди — вынужденно или не вынужденно — могут воевать против нас, и потом они (могут. — Ред.) подпасть под действие, в том числе, и Уголовного кодекса Украины, а именно — части 2 статьи 111. И, вероятно, таким их действиям при наличии соответствующих обстоятельств может быть в дальнейшем дана уголовно-правовая оценка, – заявил Подоляк.

Другой проблемой является то, что заключенные находятся под контролем другого государства, но юридически они продолжают отбывать наказание. Таким образом, возникает вопрос об урегулировании их статуса в дальнейшем.