Росія депортувала з окупованих територій щонайменше 2,5 тис. в’язнів. Частину з них відправили до ПВК Вагнера – Лубінець

Квітень, 06 в 18:00

Щонайменше 2,5 тисячі українців, які перебували у тюрмах і СІЗО та залишалися на окупованих територіях, були вивезені на територію РФ.

Про це під час конференції розповів український омбудсмен Дмитро Лубінець.

– Ми не можемо чітко сказати, скільки українців нині перебуває на території РФ, бо сама Росія жодних офіційних цифр нам не дає. Але, за нашими даними, точно не менше від 2,5 тисячі громадян України, які перебували у місцях несвободи та залишалися на тимчасово окупованій території України, вивезли на територію РФ, – сказав він.

За словами Лубінця, ці особи разом із деякими іншими українцями нині перебувають на території Росії, і Офіс омбудсмена фіксує факти, що з боку росіян проводиться процес намагання мобілізувати їх у незаконні військові угруповання, зокрема, до ПВК Вагнера.

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Водночас в Офісі генпрокурора повідомили, що в’язні можуть бути відправлені назад в Україну для бойових дій.

– Ми розуміємо, що на тимчасово захоплених територіях така ситуація відбувається. І далі ці люди – вимушено чи не вимушено – можуть воювати проти нас, і потім вони (можуть. – Ред.) підпасти під дію, зокрема, й Кримінального кодексу України, а саме – частини 2 статті 111. Тоді, ймовірно, таким їхнім діям за наявності відповідних обставин може бути у подальшому дана кримінально-правова оцінка, – заявив Михайло Подоляк.

Ще однією проблемою є те, що в’язні перебувають під контролем іншої держави, але юридично вони продовжують відбувати покарання. Таким чином, виникає питання щодо врегулювання їхнього статусу надалі.