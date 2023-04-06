Апрель, 06 в 1:28

В правительстве готовятся над восстановлением еще одного железнодорожного сообщения Украины с Польшей.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, сообщение которого приводит Мининфраструктуры.

По его словам, в Мининфраструктуры сейчас обсуждают восстановление железной дороги между Рава-Русской и Варшавой.

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— В тестовую поездку отправляется первый поезд, который через несколько месяцев даст старт сообщению между Варшавой и Рава-Русской с пересадкой на Львов, — говорится в сообщении Мининфраструктуры.

5 апреля железнодорожники из Польши и Украины совместно провели тестово-испытательную поездку по маршруту Люблин — Рава-Русская по евроколее 1435 мм.

Мининфраструктуры ожидает, что для пассажиров польского направления Рава-Русская (Львовская область) станет пунктом удобной пересадки между поездом на евроколеях и поездом Укрзализныци на украинской колее, который в свою очередь направляется во Львов.

— Запуск сообщения между Варшавой, Люблином, Рава-Русской и Львовом позволит удовлетворить огромный спрос украинцев на удобную логистику поездом в и из польской столицы, а также разгрузить автомобильные пункты пропуска. Работаем над тем, чтобы наши страны стали еще ближе друг к другу, — подчеркнул Кубраков.

Железнодорожный пункт пропуска в Рава-Русской не обслуживал пассажиров более 20 лет.

— Укрзализныцей восстановлен участок евроколеи длиной 8,4 км и отреставрирован вокзал на станции Рава-Русская. После тестовой поездки польской стороне понадобится несколько месяцев для развертывания полноценного таможенно-пограничного контроля и завершения формальностей, после чего будет объявлена дата старта регулярного сообщения, — говорится в сообщении.

Кроме указанного сообщения, сегодня функционирует железнодорожный путь Харьков, Киев — Перемышль и Киев — Хелм, Варшава.