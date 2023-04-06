Квітень, 06 в 1:28

В уряді готуються над відновленням ще одного залізничного сполучення України з Польщею.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, повідомлення якого наводить Мінінфраструктури.

За його словами, у Мінінфраструктури зараз обговорюють відновлення залізниці між Рава-Руською та Варшавою.

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– У тестову поїздку вирушає перший поїзд, який за кілька місяців дасть старт сполученню між Варшавою і Рава-Руською з пересадкою на Львів, – ідеться в повідомленні Мінінфраструктури.

5 квітня залізничники з Польщі та України спільно провели тестово-випробувальну поїздку за маршрутом Люблін – Рава-Руська євроколією 1435 мм.

Мінінфраструктури очікує, що для пасажирів польського напрямку Рава-Руська (Львівська область) стане пунктом зручної пересадки між поїздом на євроколії та поїздом Укрзалізниці на українській колії, який своєю чергою прямує до Львова.

– Запуск сполучення між Варшавою, Любліном, Рава-Руською та Львовом дасть змогу задовольнити величезний попит українців на зручну логістику поїздом до та з польської столиці, а також розвантажити автомобільні пункти пропуску. Працюємо над тим, щоб наші країни стали ще ближчими одна до одної, – наголосив Кубраков.

Залізничний пункт пропуску в Рава-Руській не обслуговував пасажирів понад 20 років.

– Укрзалізницею відновлено ділянку євроколії довжиною 8,4 км і відреставровано вокзал на станції Рава-Руська. Після тестової поїздки польській стороні знадобиться кілька місяців для розгортання повноцінного митно-прикордонного контролю та завершення формальностей, після чого буде оголошено дату старту регулярного сполучення, – йдеться у повідомленні.

Крім зазначеного сполучення, сьогодні функціонує залізничний шлях Харків, Київ – Перемишль та Київ – Хелм, Варшава.