Апрель, 06 в 7:53

В районе Бахмута российские оккупационные подразделения используют термобарические артиллерийские системы ТОС-1А (Солнцепек).

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, термобарические артиллерийские системы ТОС-1А могли получить российские воздушно-десантные войска, включая 76-ю и 106-ю гвардейские воздушно-десантные дивизии, в районе Бахмута.

Сейчас смотрят

Также есть кадры, опубликованные 5 апреля, которые показывают, как армия РФ использует ТОС-1А для нанесения ударов по целям в Бахмуте.

Также на геолокационных кадрах видно, как российские силы используют термобарическую ракетную систему ТОС-1 и обстреливают украинские позиции к югу от Кременной.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что враг пытается психологически повлиять на принятие решений командования ВСУ по Бахмутскому направлению.

В Пентагоне считают, что ВСУ способны перейти в следующую фазу боевых действий в Бахмуте