Оккупанты под Кременной и возле Бахмута используют системы Солнцепек — ISW
В районе Бахмута российские оккупационные подразделения используют термобарические артиллерийские системы ТОС-1А (Солнцепек).
Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).
По словам аналитиков, термобарические артиллерийские системы ТОС-1А могли получить российские воздушно-десантные войска, включая 76-ю и 106-ю гвардейские воздушно-десантные дивизии, в районе Бахмута.
Также есть кадры, опубликованные 5 апреля, которые показывают, как армия РФ использует ТОС-1А для нанесения ударов по целям в Бахмуте.
Также на геолокационных кадрах видно, как российские силы используют термобарическую ракетную систему ТОС-1 и обстреливают украинские позиции к югу от Кременной.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что враг пытается психологически повлиять на принятие решений командования ВСУ по Бахмутскому направлению.
В Пентагоне считают, что ВСУ способны перейти в следующую фазу боевых действий в Бахмуте