Апрель, 06 в 18:38

Во Львове прекратила существование Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП).

Об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовый на своих страницах в соцсетях.

— “Май” не наступит. Только теплый украинский травень (“май” на украинском. – Ред.), — написал он.

Он пояснил, что официально был демонтирован самострой на Сыхове.

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— Помещение на Пекарской официально перешло в пользование Первого медобъединения. В дальнейшем там будем развивать реабилитацию для военных. Монастырь ПЦУ, который там находится, продолжит свое служение, — пояснил он.

По словам Садового, храм на улице Бобанича теперь будет использовать религиозная община Православной церкви Украины.

В то же время владелица помещения на Антоновича разорвала соглашение с московским патриархатом, а указанный приход прекратил богослужения.

— Спасибо всем, кто присоединился, и очень достойно, без провокаций, за эти два дня завершили историю московского патриархата в нашем городе. За уважение к закону, сдержанность и толерантность. Перед Пасхой в родном доме должен быть порядок, — написал он.

Перед этим появились сообщения, что во Львове община ПЦУ начала демонтаж деревянной церкви святого равноапостольного князя Владимира УПЦ МП.