Квітень, 06 в 18:38

У Львові припинила діяльність Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП).

Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий на своїх сторінках у соцмережах.

– “Май” не настане. Тільки теплий український травень, – написав він.

Він пояснив, що офіційно було демонтовано самобуд на Сихові.

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– Приміщення на Пекарській офіційно перейшло у користування Першого медоб’єднання. Надалі там розвиватимемо реабілітацію для військових. Монастир ПЦУ, який там розміщується, продовжить своє служіння, – пояснив він.

За словами Садового, храм на вулиці Бобанича тепер використовуватиме релігійна громада Православної церкви України.

Водночас власниця приміщення на Антоновича розірвала угоду з московським патріархатом, а зазначена парафія припинила богослужіння.

– Дякую усім, хто долучився, і дуже гідно, без провокацій, за ці два дні завершили історію московського патріархату в нашому місті. За повагу до закону, стриманість і толерантність. Перед Великоднем в рідній хаті має бути порядок, – написав він.

Перед цим з’явилися повідомлення, що у Львові громада ПЦУ розпочала демонтаж дерев’яної церкви святого рівноапостольного князя Володимира УПЦ МП.