Апрель, 06 в 18:41

Российские оккупанты пытаются взять под полный контроль город Бахмут Донецкой области, продолжаются жестокие бои.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, враг сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

— В течение суток благодаря мужеству каждого воина было отбито более 20 атак захватчиков. Самые интенсивные боевые действия продолжаются за населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка, — говорится в сводке.

Российские войска продолжают нести огромные потери в живой силе, местные медицинские учреждения на оккупированных территориях полностью загружены.

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— В одном из населенных пунктов Симферопольского района временно оккупированной АР Крым отмечен палаточный городок для раненых российских захватчиков. По состоянию на 4 апреля 2023 года, в упомянутом полевом лагере на реабилитации находится около 100 военнослужащих противника, — сообщили в Генштабе.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, 2 склада горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.