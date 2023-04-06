Квітень, 06 в 18:41

Російські окупанти намагаються взяти під повний контроль місто Бахмут Донецької області, тривають жорстокі бої.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

– Протягом доби завдяки мужності кожного воїна було відбито понад 20 атак загарбників. Найінтенсивніші бойові дії тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка, – йдеться у зведенні.

Російські війська продовжують зазнавати величезних втрат у живій силі, місцеві медичні заклади на окупованих територіях повністю завантажені.

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– В одному із населених пунктів Сімферопольського району тимчасово окупованої АР Крим відзначено наметове містечко для поранених російських загарбників. Станом на 4 квітня 2023 року, у згаданому польовому таборі на реабілітації перебуває близько 100 військовослужбовців противника, – повідомили у Генштабі.