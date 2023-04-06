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Факты / Україна

ВСУ пока не верифицировали использование РФ систем Солнцепек возле Бахмута — Череватый

Валентина Чорна, редактор ленты
ТОС Солнцепек

ВСУ пока не верифицировали применение российскими оккупантами термобарической огнеметной системы Солнцепек.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Он прокомментировал отчет аналитиков ISW, в котором указывают на то, что россияне используют ТВС Солнцепек в районе Бахмута Донецкой области.

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— За эти сутки Солнцепек еще не верифицирован, хотя это не новость, потому что враг с начала войны использовал свои термобарические системы, и мы знаем их эффект и знаем, как уберечься и как уничтожать. Не одна установка этих систем была уже уничтожена в течение войны, — сказал Череватый.

Спикер подтвердил, что на Бахмутском направлении вагнеровцев усиливают регулярными, воздушно-десантными, мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями РФ.

— Тактику они не изменили — действуют малыми тактическими группами, пока группировка Вагнера остается главной атакующей силой, и в городской застройке особо ее не изменишь, — отметил он.

По словам Череватого, атаки возле Бахмута уменьшились: раньше за сутки было от 35 до 55 боевых столкновений, а сейчас от 17 до 25. Причинами этого могут быть как погодные условия, так и перегруппировка войск.

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Фото: ОМБр Холодный Яр

Источник: Радио Свобода
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