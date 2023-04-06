ВСУ пока не верифицировали использование РФ систем Солнцепек возле Бахмута — Череватый

Апрель, 06 в 14:48

ВСУ пока не верифицировали применение российскими оккупантами термобарической огнеметной системы Солнцепек.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Он прокомментировал отчет аналитиков ISW, в котором указывают на то, что россияне используют ТВС Солнцепек в районе Бахмута Донецкой области.

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— За эти сутки Солнцепек еще не верифицирован, хотя это не новость, потому что враг с начала войны использовал свои термобарические системы, и мы знаем их эффект и знаем, как уберечься и как уничтожать. Не одна установка этих систем была уже уничтожена в течение войны, — сказал Череватый.

Спикер подтвердил, что на Бахмутском направлении вагнеровцев усиливают регулярными, воздушно-десантными, мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями РФ.

— Тактику они не изменили — действуют малыми тактическими группами, пока группировка Вагнера остается главной атакующей силой, и в городской застройке особо ее не изменишь, — отметил он.

По словам Череватого, атаки возле Бахмута уменьшились: раньше за сутки было от 35 до 55 боевых столкновений, а сейчас от 17 до 25. Причинами этого могут быть как погодные условия, так и перегруппировка войск.

Фото: ОМБр Холодный Яр