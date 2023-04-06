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Факти / Україна

ЗСУ поки не верифікували використання РФ систем Солнцепек біля Бахмута – Череватий

Валентина Чорна, редакторка стрічки
ТОС Солнцепек

ЗСУ поки що не верифікували застосування російськими окупантами термобаричної вогнеметної системи Солнцепек.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Він прокоментував звіт аналітиків ISW, у якому вказують на те, що росіяни використовують ТВС Солнцепек у районі Бахмута Донецької області.

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– За цю добу Солнцепек ще не верифіковано, хоча це не новина, бо ворог з початку війни використовував свої термобаричні системи, і ми знаємо їх ефект і знаємо, як вберегтись і як знищувати. Не одна установка цих систем була вже знищена протягом війни, – сказав Череватий.

Речник підтвердив, що на Бахмутському напрямку вагнерівців підсилюють регулярними, повітряно-десантними, мотострілецькими та артилерійськими підрозділами РФ.

– Тактику вони не змінили – діють малими тактичними групами, поки що угруповання Вагнера залишається головною атакуючою силою, і в міській забудові особливо її не зміниш, – зазначив він.

За словами Череватого, атаки біля Бахмута зменшились: раніше за добу було від 35 до 55 бойових зіткнень, а зараз від 17 до 25. Причинами цього можуть бути як погодні умови, так і перегрупування військ.

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Фото: ОМБр Холодний Яр

Джерело: Радіо Свобода
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