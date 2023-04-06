ЗСУ поки не верифікували використання РФ систем Солнцепек біля Бахмута – Череватий

Квітень, 06 в 14:48

ЗСУ поки що не верифікували застосування російськими окупантами термобаричної вогнеметної системи Солнцепек.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Він прокоментував звіт аналітиків ISW, у якому вказують на те, що росіяни використовують ТВС Солнцепек у районі Бахмута Донецької області.

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– За цю добу Солнцепек ще не верифіковано, хоча це не новина, бо ворог з початку війни використовував свої термобаричні системи, і ми знаємо їх ефект і знаємо, як вберегтись і як знищувати. Не одна установка цих систем була вже знищена протягом війни, – сказав Череватий.

Речник підтвердив, що на Бахмутському напрямку вагнерівців підсилюють регулярними, повітряно-десантними, мотострілецькими та артилерійськими підрозділами РФ.

– Тактику вони не змінили – діють малими тактичними групами, поки що угруповання Вагнера залишається головною атакуючою силою, і в міській забудові особливо її не зміниш, – зазначив він.

За словами Череватого, атаки біля Бахмута зменшились: раніше за добу було від 35 до 55 бойових зіткнень, а зараз від 17 до 25. Причинами цього можуть бути як погодні умови, так і перегрупування військ.

Фото: ОМБр Холодний Яр