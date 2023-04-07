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Факты / Україна

ВСУ потеснили врага на Кинбурнской косе – Гуменюк

Илья Нежигай, редактор ленты
Кінбурнська коса

Вооруженные силы Украины смогли оттеснить оккупационные войска РФ на Кинбурнской косе, хотя противник все еще регулярно обстреливает Днепровско-Бугский лиман из артиллерии.

Об этом заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала Эспрессо.

— Мы работаем достаточно успешно, об этом есть уже определенная информация. Но о том, как успешно мы работаем, еще рано, поэтому работа продолжается. А отчитываться будем немножко позже. В общем могу отметить, что мы существенно потеснили врага на Кинбурнской косе, — сообщила Гуменюк.

Она подчеркнула, что враг все же раз в двое суток решается вытащить артиллерийскую установку, чтобы обозначить свое присутствие на западной части Кинбурнской косы и обстрелять Днепровско-Бугский лиман.

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Таким образом, говорит Гуменюк, российские оккупанты хотят намекнуть, что якобы имеют контроль морских транспортных путей.

— Однако устойчивого пребывания врага там не фиксируется, — сказала она.

Начальница пресс-центра Сил обороны Юга добавила, что оккупанты накапливают силы ближе к материковой части, где прячутся за местным населением.

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Фото: Миколаївська обласна рада

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