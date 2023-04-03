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РФ временно не использует управляемые авиационные бомбы: Гуменюк назвала причину

Бедрак Виктория редактор ленты

Российские войска, вероятно, из-за плохой погоды перестали применять управляемые авиационные бомбы.

Об этом сообщила руководитель Объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

— Враг отказался от использования управляемых авиационных бомб. Это может быть связано с погодными условиями… Ухудшилась у нас погода. И возможно через какой-то период, если погода улучшится, их могут применять, — сказала она.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что РФ начала активнее применять управляемые авиабомбы, запуская их с самолетов за 50 и более километров от границы с Украиной.

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