РФ временно не использует управляемые авиационные бомбы: Гуменюк назвала причину
Российские войска, вероятно, из-за плохой погоды перестали применять управляемые авиационные бомбы.
Об этом сообщила руководитель Объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.
— Враг отказался от использования управляемых авиационных бомб. Это может быть связано с погодными условиями… Ухудшилась у нас погода. И возможно через какой-то период, если погода улучшится, их могут применять, — сказала она.
Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что РФ начала активнее применять управляемые авиабомбы, запуская их с самолетов за 50 и более километров от границы с Украиной.
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Теги: Война в Украине