ЗСУ потіснили ворога на Кінбурнській косі – Гуменюк
Збройні сили України змогли відтіснити окупаційні війська РФ на Кінбурнській косі, хоча противник все ще регулярно обстрілює Дніпровсько-Бузький лиман з артилерії.
Про це заявила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу Еспресо.
– Ми працюємо досить успішно, про це є вже певна інформація. Але про те, як успішно ми працюємо, говорити ще зарано, тому робота продовжується. А звітувати будемо трішки пізніше. Загалом можу зазначити, що ми суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі, – повідомила Гуменюк.
Вона зазначила, що ворог все ж раз на дві доби наважується витягнути артилерійську установку, щоб позначити свою присутність на західній частині Кінбурнської коси й обстріляти Дніпровсько-Бузький лиман.
Таким чином, каже Гуменюк, російські окупанти хочуть натякнути, що нібито мають контроль морських транспортних шляхів.
– Однак стійкого перебування ворога там не фіксується, – сказала вона.
Начальниця пресцентру Сил оборони Півдня додала, що окупанти скупчують сили ближче до материкової частини, де ховаються за місцевим населенням.