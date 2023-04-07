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Факти / Україна

ЗСУ потіснили ворога на Кінбурнській косі – Гуменюк

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Кінбурнська коса

Збройні сили України змогли відтіснити окупаційні війська РФ на Кінбурнській косі, хоча противник все ще регулярно обстрілює Дніпровсько-Бузький лиман з артилерії.

Про це заявила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу Еспресо.

– Ми працюємо досить успішно, про це є вже певна інформація. Але про те, як успішно ми працюємо, говорити ще зарано, тому робота продовжується. А звітувати  будемо трішки пізніше. Загалом можу зазначити, що ми суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі, – повідомила Гуменюк.

Вона зазначила, що ворог все ж раз на дві доби наважується витягнути артилерійську установку, щоб позначити свою присутність на західній частині Кінбурнської коси й обстріляти Дніпровсько-Бузький лиман.

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Таким чином, каже Гуменюк, російські окупанти хочуть натякнути, що нібито мають контроль морських транспортних шляхів.

– Однак стійкого перебування ворога там не фіксується, – сказала вона.

Начальниця пресцентру Сил оборони Півдня додала, що окупанти скупчують сили ближче до материкової частини, де ховаються за місцевим населенням.

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Фото: Миколаївська обласна рада

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