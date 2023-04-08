Без ПДЧ и многолетних планов: Кулеба о важности вступления Украины в НАТО для будущей безопасности

Апрель, 08 в 10:56

Только вступление Украины в НАТО поможет избежать агрессии России в будущем.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире Єдиних новин.

По его словам, сейчас внутри НАТО идет “непростая дискуссия” относительно того, какой именно шаг Альянс может сделать в сторону членства Украины на саммите в Вильнюсе в июле.

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– Я четко сказал партнерам по НАТО, что нас категорически не устроит подтверждение принципа открытых дверей, мы постоянно слышим это с 2008 года. Пора открыть путь к этой двери. Любое решение, которое будет означать, что Украина на пороге членства в НАТО, будет считаться хорошим результатом, — говорит Кулеба.

Он отметил, что Украина ценит военную помощь НАТО, но ключевой вопрос сейчас – это членство в Альянсе.

– Нет другого пути обеспечить безопасность и избежать агрессии России в будущем. Есть только один выход – членство Украины в НАТО, без ПДЧ и многолетних планов, четкое понимание и график, которые приведут к результату, – подчеркнул министр.