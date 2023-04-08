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Факти / Україна

Без ПДЧ та багаторічних планів: Кулеба про важливість вступу України до НАТО для майбутньої безпеки

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Лише вступ України до НАТО допоможе уникнути агресії Росії у майбутньому.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ефірі Єдиних новин.

За його словами, зараз усередині НАТО йде “непроста дискусія” щодо того, який саме крок Альянс може зробити у бік членства України на саміті у Вільнюсі, що має пройти у липні.

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– Я чітко сказав партнерам по НАТО, що нас категорично не влаштує підтвердження принципу відкритих дверей, ми постійно чуємо це з 2008 року. Настав час відкрити шлях до цих дверей. Будь-яке рішення, яке означатиме, що Україна на порозі до членства в НАТО, буде вважатися хорошим результатом, — каже Кулеба.

Він зазначив, що Україна цінує військову допомогу НАТО, але ключове питання зараз — це членство в Альянсі.

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– Немає іншого шляху гарантувати безпеку та уникнути агресії Росії в майбутньому. Є лише один вихід — членство України в НАТО, без ПДЧ та багаторічних планів, чітке розуміння та графік, які приведуть до результату, — наголосив міністр.

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