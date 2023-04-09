“Утечка” секретных данных США. В Bellingcat рассказали, как распространялась информация

Апрель, 09 в 13:31

Широко известно о появлении в сети якобы засекреченных военных документов США стало 6 апреля после публикации издания The New York Times. В то же время как минимум за месяц до этого эти документы были размещены в сети на Discord, популярной среди геймеров платформе для обмена сообщениями.

Об этом пишет Bellingcat.

Отмечается, что хотя пока не удалось обнаружить первоисточник этих утечек, удалось проследить распространение документов по различным интернет-форумам.

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Так, 5 апреля документы начали распространять пророссийскими Telegram-каналами. За несколько часов до этого они появились на 4chan.

В то же время 4 марта — более чем за месяц до сообщений Telegram и 4chan — данные были опубликованы на сервере Discord. Их выложил один из пользователей платформы во время спора о войне России против Украины с другим юзером на сервере, посвященном игре Minecraft.

В его сообщениях были все семь фотографий, которые позже появились в Telegram и 4chan, а также еще три, которые там не публиковались.

Пользователь, который поделился фотографиями, позже заявил в Twitter, что нашел их размещенными другим пользователем на сервере Discord под названием WowMao.

Как пишут расследователи, 1 и 2 марта пользователь WowMao разместил на сервере более 30 документов, многие из которых имеют пометку “Совершенно секретно”.

При этом WowMao все еще может не быть исходным источником этих документов.

Команда Bellingcat поговорила с членами отдельного сообщества Discord, которые заявили, что изображения были размещены ранее на еще одном сервере который назывался Thug Shaker Central.

Один из участников сервера рассказал, что фотографии выложил его администратор, а то, что потом перепостили на WowMao, было лишь верхушкой айсберга, если сравнить с количеством документов, опубликованных на Thug Shaker Central.

При этом от этого сервера не осталось никаких следов, кроме свидетельств этих пользователей и упоминаний о его существовании на 4chan. Поэтому Bellingcat не может независимо проверить всю информацию, предоставленную этими пользователями.

По словам участников, на сервере было около 20 активных пользователей. Их интересы касались видеоигр, музыки, православного христианства и популярного ютубера Oxide.

Отмечено, что в Discord отказались комментировать публикацию потенциально секретных документов на их серверах.

Ранее министерство юстиции США начало расследование якобы утечки американских секретных документов, которые появились в сети.

Источник: Bellingcat