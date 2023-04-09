“Витік” секретних даних США. У Bellingcat розповіли, як поширювалась інформація

Квітень, 09 в 13:31

Широко відомо про появу в мережі нібито засекречених військових документів США стало 6 квітня після публікації видання The New York Times. Водночас щонайменше за місяць до цього ці документи були розміщені в мережі на Discord, популярній серед геймерів платформі для обміну повідомленнями.

Про це пише Bellingcat.

Зазначено, хоча поки що не вдалося виявити першоджерело цих “витоків”, вдалося простежити поширення документів різними інтернет-форумами.

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Так, 5 квітня документи почали поширювати проросійськими Telegram-каналами. За кілька годин до цього вони з’явились на 4chan.

Водночас 4 березня – більш ніж за місяць до повідомлень Telegram і 4chan – дані були опубліковані на сервері Discord. Їх виклав один із користувачів платформи під час суперечки щодо війни Росії проти України з іншим юзером на сервері, присвяченому грі Minecraft.

У його повідомленнях були всі сім фотографій, які пізніше з’явилися у Telegram і 4chan, а також іще три, які там не публікувалися.

Користувач, який поділився світлинами, пізніше заявив у Twitter, що знайшов їх розміщеними іншим користувачем на сервері Discord під назвою WowMao.

Як пишуть розслідувачі, 1 і 2 березня користувач WowMao розмістив на сервері понад 30 документів, багато з яких мають позначку “Цілком таємно”.

Водночас WowMao все ще може не бути вихідним джерелом цих документів.

Команда Bellingcat поговорила з членами окремої спільноти Discord, які заявили, що зображення були розміщені раніше на ще одному сервері – Thug Shaker Central.

Один із учасників сервера розказав, що фотографії виклав його адміністратор, а те, що потім перепостили на WowMao, було лише верхівкою айсберга, якщо порівняти з кількістю документів, опублікованих на Thug Shaker Central.

Водночас від цього сервера не залишилося жодних слідів, крім свідчень цих користувачів і розрізнених згадок про його існування на 4chan. Тому Bellingcat не може незалежно перевірити всю інформацію, надану цими користувачами.

За словами учасників, на сервері було близько 20 активних користувачів. Їхні інтереси стосувалися відеоігор, музики, православного християнства та популярного ютубера Oxide.

Зазначено, що у Discord відмовились коментувати публікацію потенційно секретних документів на їхніх серверах.

Раніше Міністерство юстиції США розпочало розслідування нібито витоку американських секретних документів.

Джерело: Bellingcat