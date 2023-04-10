Данилов рассказал, на чьей стороне играет время в войне России против Украины

Апрель, 10 в 15:25

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что время не играет на стороне России, как некоторые продолжают утверждать.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, время работает на тех, кто принимает правильные решения, руководствуется ценностями, активно действует, не боится и не отступает. А остальные факторы имеют второстепенное значение.

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Данилов добавил, что не существует никакой непреодолимой определенности, а все разговоры, что время якобы играет на стороне противника, не стоят ничего.

— Кремлевская крыса, не ограниченная сроками выборных процедур, надеется пересидеть в бункере и дождаться, то ли когда “Запад устанет от Украины”, то ли когда поможет Китай или когда выберут нового президента в США, или в Украине начнутся “голодные бунты”, — отметил секретарь СНБО.

Данилов отметил, что российский диктатор Владимир Путин исчерпал свой временной лимит.

— То, к чему он готовился 20 лет и провалил на старте, невозможно исправить ни за год, ни за два, ни за три. Он ошибся в самом главном решении своей жизни — напасть на Украину, после чего с пьедестала наиболее влиятельного человека мира переместился в статус подозреваемого преступника Гаагского трибунала, — подчеркнул он.

Недавно Данилов представил 12 шагов деоккупации Крыма.

Источник: Алексей Данилов