Данілов розповів, на чиєму боці грає час у війні Росії проти України

Квітень, 10 в 15:25

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що час не грає на боці Росії, як дехто продовжує стверджувати.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, час працює на тих, хто ухвалює правильні рішення, керується цінностями, активно діє, не боїться та не відступає. А решта факторів мають другорядне значення.

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Данілов додав, що не існує ніякої непереборної визначеності, а всі розмови, що час нібито грає на боці противника, не варті нічого.

– Кремлівський щур, не обмежений термінами виборних процедур, сподівається пересидіти в бункері й дочекатися, чи то коли “Захід стомиться від України”, чи то коли допоможе Китай або коли оберуть нового президента в США, чи в Україні почнуться “голодні бунти”, – зазначив секретар РНБО.

Данілов наголосив, що російський диктатор Володимир Путін вичерпав свій часовий ліміт.

– Те, до чого він готувався 20 років і провалив на старті, неможливо виправити ані за рік, ані за два, ані за три. Він помилився у найголовнішому рішенні свого життя – напасти на Україну, після чого з п’єдесталу найбільш впливової людини світу перемістився у статус підозрюваного злочинця Гаазького трибуналу, – підкреслив він.

Нещодавно Данілов представив 12 кроків деокупації Криму.

Джерело: Олексій Данілов