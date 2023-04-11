Зеленский планирует поговорить по телефону с премьером Индии и ждет его в Киеве

Апрель, 10 в 23:53

Президент Украины Владимир Зеленский хочет поговорить по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Об этом в интервью CNBC TV18 заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, которая находится с двухдневным визитом в Индии.

Как пишет газета Hindu, Джапарова будет призывать Индию направить “решительное послание к миру” российскому диктатору Владимиру Путину, который посетит страну в июле для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

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— Мы считаем, что Индия должна играть большую роль на глобальном уровне, большую роль в украинском вопросе. Активизация политического диалога на высшем уровне является первым шагом к этой великой цели. Мой президент просит телефонного разговора с премьер-министром. Мы с нетерпением ждем когда-нибудь встретить его в Киеве, — сказала она.

По словам Джапаровой, Украина ожидает, что Индия, которая в этом году председательствует в G20, пригласит официальных лиц Киева принять участие в мероприятиях G20 и активизировать политический диалог.