Украина обсудит с Индией дополнительную помощь для ремонта инфраструктуры — СМИ

Апрель, 08 в 19:25

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на следующей неделе поедет с визитом в Дели, с целью усилить поддержку Украины в Индии.

Об этом сообщила англоязычная индийская газета The Hindu.

Издание отмечает, что во время визита будут обсуждаться вопросы предоставления гуманитарной помощи, в частности оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры.

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Источники издания в дипломатических кругах сообщили, что визит Джапаровой в понедельник уже подтвержден.

Сообщается, что заместитель министра пригласит премьер-министра Нарендру Моди в Киев и будет призывать Индию присоединиться к Формуле мира Владимира Зеленского.

По данным издания, Джапарова проведет межведомственный диалог, а также встретится со СМИ и аналитическими центрами в индийской столице с целью укрепления поддержки Украины в Индии.

В частности, Джапарова выступит в Индийском совете по международным делам с докладом на тему Война России в Украине: Почему это должно волновать мир.

Источник: The Hindu