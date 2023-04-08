Украина обсудит с Индией дополнительную помощь для ремонта инфраструктуры — СМИ
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на следующей неделе поедет с визитом в Дели, с целью усилить поддержку Украины в Индии.
Об этом сообщила англоязычная индийская газета The Hindu.
Издание отмечает, что во время визита будут обсуждаться вопросы предоставления гуманитарной помощи, в частности оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры.
Источники издания в дипломатических кругах сообщили, что визит Джапаровой в понедельник уже подтвержден.
Сообщается, что заместитель министра пригласит премьер-министра Нарендру Моди в Киев и будет призывать Индию присоединиться к Формуле мира Владимира Зеленского.
По данным издания, Джапарова проведет межведомственный диалог, а также встретится со СМИ и аналитическими центрами в индийской столице с целью укрепления поддержки Украины в Индии.
В частности, Джапарова выступит в Индийском совете по международным делам с докладом на тему Война России в Украине: Почему это должно волновать мир.
Источник: The Hindu