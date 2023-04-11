Президент України Володимир Зеленський хоче поговорити телефоном з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Про це в інтерв’ю CNBC TV18 заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, яка перебуває з дводенним візитом в Індії.

Як пише газета Hindu, Джапарова закликатиме Індію надіслати “рішуче послання до миру” російському диктатору Володимиру Путіну, який відвідає країну в липні для участі в саміті Шанхайської організації співробітництва.

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– Ми вважаємо, що Індія має відігравати більшу роль на глобальному рівні, більшу роль в українському питанні. Активізація політичного діалогу на найвищому рівні є першим кроком до цієї великої мети. Мій президент просить телефонної розмови з прем’єр-міністром. Ми з нетерпінням чекаємо колись зустріти його в Києві, – сказала вона.

За словами Джапарової, Україна очікує, що Індія, яка цьогоріч головує у G20, запросить офіційних осіб Києва взяти участь у заходах G20 й активізувати політичний діалог.