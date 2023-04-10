Апрель, 10 в 13:34

На западной границе Украины пограничники предотвратили попытку вывоза церковных старопечатных изданий, датированных началом 1900-х годов.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Инцидент произошел в пункте пропуска Ужгород (Закарпатская область) накануне, 9 апреля.

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