Из Украины в Молдову пытались вывезти ковчег с мощами 80 святых – ГПСУ
Украинские пограничники предотвратили попытку вывоза в Молдову ковчега с мощами 80 святых, а также другой церковной утвари.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Инцидент произошел в пункте пропуска Табаки (Одесская область).
Во время осмотра кабины грузового автомобиля Volvo пограничники Измаильского отряда вместе с таможенниками обнаружили церковные предметы, которые могут иметь культурно-историческую ценность. Их пытался вывезти из Украины гражданин Молдовы по поручению “товарища из Одессы”.
Речь идет о ковчеге с мощами 80 святых, иконе и храмовом аналое (четырехугольном покрытом тканью столике, который используется во время богослужений).
– Гражданин Молдовы по поручению своего товарища из Одессы должен был перевезти все предметы через границу и доставить в храм Покрова Пресвятой Богородицы в город Вулканешты, якобы на праздники, — отметили в ГПСУ.
Ковчег (ящик для хранения религиозных реликвий) перевозили небрежно, что привело к выпадению мощевиков с останками святых со своих мест.
Пограничники уведомили о факте выявления преступления, предусмотренного ст. 201 Уголовного кодекса (контрабанда), полицейских и Службу безопасности Украины.
Открыто уголовное производство. Церковные предметы изъяты.
В прошлом году житель Турции пытался вывезти из Украины 12,8 кг замаскированного янтаря. Его уложили в плиты, обрамленные деревянными рамками, покрыли краской и обернули полиэтиленовой пленкой.