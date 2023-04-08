Апрель, 08 в 15:57

Украинские пограничники предотвратили попытку вывоза в Молдову ковчега с мощами 80 святых, а также другой церковной утвари.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Инцидент произошел в пункте пропуска Табаки (Одесская область).

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Во время осмотра кабины грузового автомобиля Volvo пограничники Измаильского отряда вместе с таможенниками обнаружили церковные предметы, которые могут иметь культурно-историческую ценность. Их пытался вывезти из Украины гражданин Молдовы по поручению “товарища из Одессы”.

Речь идет о ковчеге с мощами 80 святых, иконе и храмовом аналое (четырехугольном покрытом тканью столике, который используется во время богослужений).

– Гражданин Молдовы по поручению своего товарища из Одессы должен был перевезти все предметы через границу и доставить в храм Покрова Пресвятой Богородицы в город Вулканешты, якобы на праздники, — отметили в ГПСУ.

Ковчег (ящик для хранения религиозных реликвий) перевозили небрежно, что привело к выпадению мощевиков с останками святых со своих мест.

Из Украины в Молдову пытались вывезти ковчег с мощами 80 святых – ГПСУ / 6 фотографий

Пограничники уведомили о факте выявления преступления, предусмотренного ст. 201 Уголовного кодекса (контрабанда), полицейских и Службу безопасности Украины.

Открыто уголовное производство. Церковные предметы изъяты.

В прошлом году житель Турции пытался вывезти из Украины 12,8 кг замаскированного янтаря. Его уложили в плиты, обрамленные деревянными рамками, покрыли краской и обернули полиэтиленовой пленкой.