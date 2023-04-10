Квітень, 10 в 13:34

На західному кордоні України прикордонники запобігли спробі вивезення церковних стародруків, датованих початком 1900-х років.

Про це поінформували в Державній прикордонній службі України.

Інцидент трапився в пункті пропуску Ужгород (Закарпатська область) напередодні, 9 квітня.

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