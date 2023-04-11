Апрель, 11 в 7:03

На 412-е сутки полномасштабной войны украинские военные отбили 52 атаки российских войск на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 11.04.2023

Потери РФ на 11 апреля 2023

личного состава – около 179 320 (+500),

танков ‒ 3 644 (+7),

боевых бронированных машин ‒ 7 038 (+10),

артиллерийских систем – 2 765 (+15),

реактивных систем залпового огня – 535 (+1),

средств противовоздушной обороны ‒ 282,

самолетов – 307,

вертолетов – 293 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 332 (+9),

крылатых ракет ‒ 911,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 620 (+13),

специальной техники – 316 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 412-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.