Карта боевых действий на 11.04.2023 – ситуация на фронте
На 412-е сутки полномасштабной войны украинские военные отбили 52 атаки российских войск на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Карта боевых действий в Украине на 11.04.2023
Потери РФ на 11 апреля 2023
- личного состава – около 179 320 (+500),
- танков ‒ 3 644 (+7),
- боевых бронированных машин ‒ 7 038 (+10),
- артиллерийских систем – 2 765 (+15),
- реактивных систем залпового огня – 535 (+1),
- средств противовоздушной обороны ‒ 282,
- самолетов – 307,
- вертолетов – 293 (+1),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 332 (+9),
- крылатых ракет ‒ 911,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 620 (+13),
- специальной техники – 316 (+5).
Полномасштабная война в Украине длится уже 412-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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