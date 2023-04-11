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Факты / Україна

Карта боевых действий на 11.04.2023 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні

На 412-е сутки полномасштабной войны украинские военные отбили 52 атаки российских войск на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 11.04.2023

Карта бойових дій 10 квітня 2023

Фото: ISW

Потери РФ на 11 апреля 2023

  • личного состава – около 179 320 (+500),
  • танков ‒ 3 644 (+7),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 038 (+10),
  • артиллерийских систем – 2 765 (+15),
  • реактивных систем залпового огня – 535 (+1),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 282,
  • самолетов – 307,
  • вертолетов – 293 (+1),
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 332 (+9),
  • крылатых ракет ‒ 911,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 620 (+13),
  • специальной техники – 316 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 412-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ
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