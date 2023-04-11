В Снежном оккупанты уволили врачей без паспортов РФ – Генштаб
Российские оккупанты продолжают давить на граждан Украины на временно захваченных территориях.
По информации, имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в Снежном Донецкой области захватчики уволили работников городской больницы.
Основанием для увольнения стало то, что те не получили российские паспорта.
Тем временем в Энергодаре Запорожской области оккупанты заставляют местных жителей получать разрешение на передвижение по территории области.
Подавших заявки на получение пропусков россияне усиленно проверяют на причастность к Силам обороны Украины.
Кое-где захватчики даже обыскивают дома.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 412-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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