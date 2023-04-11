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Факты / Україна

В Снежном оккупанты уволили врачей без паспортов РФ – Генштаб

Татьяна Забожко, редактор ленты
В Снежном оккупанты уволили врачей без паспортов РФ – Генштаб
Фото: Pexels

Российские оккупанты продолжают давить на граждан Украины на временно захваченных территориях.

По информации, имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в Снежном Донецкой области захватчики уволили работников городской больницы.

Основанием для увольнения стало то, что те не получили российские паспорта.

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Тем временем в Энергодаре Запорожской области оккупанты заставляют местных жителей получать разрешение на передвижение по территории области.

Подавших заявки на получение пропусков россияне усиленно проверяют на причастность к Силам обороны Украины.

Кое-где захватчики даже обыскивают дома.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 412-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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