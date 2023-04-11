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Факти / Україна

У Сніжному окупанти звільнили лікарів без паспортів РФ – Генштаб

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
У Сніжному окупанти звільнили лікарів без паспортів РФ – Генштаб
Фото: Pexels

Російські окупанти продовжують тиснути на громадян України на тимчасово захоплених територіях.

За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, у Сніжному Донецької області загарбники звільнили працівників міської лікарні.

Підставою для звільнення стало те, що ті не отримали російські паспорти.

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Тим часом в Енергодарі Запорізької області окупанти змушують місцевих жителів отримувати дозвіл на пересування територією області.

Тих, хто подав заявки на отримання перепусток, росіяни посилено перевіряють на причетність до Сил оборони України.

Подекуди загарбники навіть обшукують житла.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 412-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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