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Україна
Илья Нежигай, редактор ленты

В ВРУ утвердили механизм ликвидации неработающих госпредприятий

В ВРУ утвердили механизм ликвидации неработающих госпредприятий
Фото: Depositphotos

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект об особенностях ликвидации неработающих госпредприятий.

Как отмечается в пресс-службе Фонда госимущества Украины (ФГИУ), сегодня таких государственных предприятий более 1,2 тыс.

— Сейчас в Украине более 1200 неработающих госпредприятий, которые существуют только на бумаге и генерируют значительные потери для государства. Их активы разворованы или в запущенном состоянии, а сотрудники годами не получают зарплаты, — говорится в сообщении.

По данным ФГИУ, для ликвидации этих предприятий необходимо более 30 млн грн.

— Новый закон вводит механизм самофинансирования процедуры ликвидации, то есть на это не будут тратиться дополнительные бюджетные деньги. Для этого будут привлекаться квалифицированные опытные специалисты, которые будут получать официальное вознаграждение (от 3% до 5% от стоимости возвращенного государству и проданного на прозрачных аукционах имущества госпредприятий), — говорится в сообщении.

Кроме того, новый закон также позволит погасить долги неработающих предприятий перед госбюджетом и работниками.

Напомним, в начале апреля Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему генеральному директору госпредприятия Антонов, которого обвиняют в причастности к уничтожению самолета Ан-225 Мрия.

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В ВРУ утвердили механизм ликвидации неработающих госпредприятий

Верховна Рада, Завод, Закон, Фонд Госимущества
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