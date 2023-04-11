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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У ВРУ затвердили механізм ліквідації держпідприємств, які не працюють

У ВРУ затвердили механізм ліквідації держпідприємств, які не працюють
Фото: Getty Images

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт про особливості ліквідації непрацюючих держпідприємств.

Як зазначається у пресслужбі Фонду держмайна України (ФДМУ), сьогодні таких державних підприємств понад 1,2 тис.

– Зараз в Україні понад 1 200 непрацюючих держпідприємств, які існують лише на папері та генерують значні втрати для держави. Їх активи розкрадені чи в занедбаному стані, а співробітники роками не отримують зарплати, – йдеться у повідомленні.

За даними ФДМУ, для ліквідації цих підприємств необхідно понад 30 млн грн.

– Новий закон запроваджує механізм самофінансування процедури ліквідації, тобто на це не будуть витрачатися додаткові бюджетні гроші. Для цього залучатимуться кваліфіковані досвідчені спеціалісти, які будуть отримувати офіційну винагороду (від 3% до 5% від вартості повернутого державі та проданого на прозорих аукціонах майна держпідприємств), – йдеться у повідомленні.

Крім того, новий закон також дозволить погасити борги непрацюючих підприємств перед держбюджетом та працівниками.

Нагадаємо, на початку квітня Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому генеральному директору держпідприємства Антонов, якого звинувачують у причетності до знищення літака Ан-225 Мрія.

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Верховна Рада, Завод, Закон, Фонд Держмайна
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