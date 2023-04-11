В Енергодарі окупанти посилили мінування через майбутній контрнаступ ЗСУ – мер
Російські окупанти напередодні контрнаступу ЗСУ мінують не лише берегову лінію та територію біля Запорізької АЕС, а й інші ділянки поблизу Енергодару.
Про це заявив мер Енергодару Дмитро Орлов.
– Якщо до цього моменту заміновано було виключно берегову лінію та територію по периметру атомної станції, то зараз вони перейшли до мінування навколишніх сіл, лісосмуг, посадок. Вони бояться контрнаступу ЗСУ і намагаються убезпечити себе, – зазначив він.
Крім того, мер Енергодару додав, що окупанти не тримають військової техніки в місті. Її переміщення фіксують у прилеглих селах та на атомній станції.
До речі, раніше Генштаб повідомляв, що в Енергодарі Запорізької області окупанти змушують місцевих жителів отримувати дозвіл на пересування територією області.
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