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Валентина Летяк, редактор ленты

Игнат о превосходстве авиации РФ в первые недели войны: Как с пистолетом против пяти автоматов

Українські літаки

Россия имела значительное преимущество в воздухе в начале полномасштабного вторжения, однако именно тогда украинские военные уничтожили много лучших самолетов и вертолетов, которые имел враг.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини рассказал о соотношении сил в авиации в начале войны.

— Российские самолеты, сбитые в первые недели войны, были одними из лучших в РФ — это Су-34, Су-30, Су-35. А еще много вертолетов. Российская авиация понесла потери именно в начале, когда они недооценили нашу авиацию, когда поверили собственной пропаганде, что здесь уже все уничтожено, что прогулка в небе будет простой, — подчеркнул он.

По его словам, если говорить обо всей авиационной группировке, то соотношение Украины и России в небе было один к шести, а с учетом технологий, вложенных в российские самолеты, их модернизацию, — один к десяти.

— Такое противостояние российской авиации — это как вы с пистолетом сидите в окопе, а в 200 м от вас пять человек с автоматами. Теоретически у вас есть оружие, теоретически оно стреляет. Вот такое вот преимущество. Но наши парни делали невозможное, — сказал Игнат.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 413-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

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