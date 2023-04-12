Ігнат про перевагу авіації РФ у перші тижні війни: Як з пістолетом проти п’яти автоматів

Росія мала значну перевагу в повітрі на початку повномасштабного вторгнення, проте саме тоді українські військові знищили багато найкращих літаків та гелікоптерів, які мав ворог.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини розповів про співвідношення сил в авіації на початку війни.

– Російські літаки, збиті в перші тижні війни, були одними з найкращих у РФ – це Су-34, Су-30, Су-35. А ще багато гвинтокрилів. Російська авіація понесла втрати саме на початку, коли вони недооцінили нашу авіацію, коли повірили власній пропаганді, що тут уже все знищено, що прогулянка в небі буде простою, – наголосив він.

За його словами, якщо говорити про все авіаційне угруповування, то співвідношення України та Росії у небі було один до шести, а з урахуванням технологій, вкладених у російські літаки, їхню модернізацію, – один до десяти.

– Таке протистояння російській авіації – це як ви з пістолетом сидите в окопі, а за 200 м від вас п’ять людей з автоматами. Теоретично у вас є зброя, теоретично вона стріляє. Отака от перевага. Але наші хлопці робили неможливе, – сказав Ігнат.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 413-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Повітряні сили ЗСУ

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