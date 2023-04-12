Почти 40 лет в ВСУ: что известно о будущем главе Сумщины Владимире Артюхе
Новым руководителем Сумской областной военной администрации станет генерал-лейтенант Владимир Артюх.
Проект указа президента Украины о назначении Владимира Артюха главой ОВА накануне поддержали члены правительства.
Предшественником Владимира Артюха в этой должности был Дмитрий Живицкий. Он был уволен еще 24 января.
Что известно о Владимире Артюхе
Родился Владимир Артюх 8 мая 1958 года в городе Благовещенск, что в Амурской области РФ.
Будущий руководитель Сумской ОВА является выпускником трех учебных заведений:
- Харьковского высшего военного авиационного командного училища связи (выпуск 1979 года, специальность – командная радиосвязи);
- Военно-воздушная академия им. Ю.А. Гагарина (выпуск 1988 года, специальность – командно-штабная оперативно-тактическая ВВС);
- Национальной академии обороны Украины (выпуск 2005 года, специальность – управление действиями соединений и объединений Вооруженных сил, квалификация – магистр государственного военного управления).
В 2010 году стал кандидатом военных наук (научное направление – развитие Вооруженных сил), а уже через год – старшим научным сотрудником.
Владимир Артюх служил в Северной группе войск, где был:
- командиром радиорелейного взвода — начальником радиорелейной станции,
- командиром радиорелейно-кабельной роты,
- заместителем командира отдельного радиотехнического батальона.
В войсках Дальневосточного округа занимал должности:
- командира отдельного батальона связи,
- начальника связи и обеспечения истребительной авиационной дивизии.
В командовании Военно-воздушных сил ВСУ проходил службу в должностях:
- старшего офицера группы технического обеспечения,
- начальника группы боевой подготовки,
- начальника оперативного отдела,
- заместителя начальника организационно-мобилизационного управления штаба,
- начальника организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника штаба.
Заместителем начальника Генштаба ВСУ стал в 2009 году.
В общей сложности Владимир Артюх посвятил Вооруженным силам Украины 37 лет.
Кроме того, работал начальником Подольского филиала государственного предприятия Украинский государственный центр радиочастот.
Затем стал советником руководителя Винницкой областной военной администрации.
В 2020 году Владимир Артюх баллотировался в Винницкий городской совет от Украинской партии чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью.
Награды
Владимир Артюх является полным кавалером ордена За заслуги.
Орден За заслуги I степени генерал-лейтенанту президент Украины Владимир Зеленский вручил в прошлом году ко Дню Независимости.
Тогда руководитель Винницкой ОВА Сергей Борзов, поздравляя своего советника с получением высокой государственной награды, отмечал, что “Владимир Артюх является одним из тех, благодаря кому Украина сохраняет свою независимость”.
У Владимира Артюха есть грамота Кабмина, отличия Министерства обороны Украины Знак почета, Именное огнестрельное оружие, Доблесть и честь, девять медалей и почетные нагрудные знаки.
Источник: Кафедра военной подготовки, Сергей Борзов
Фото: Сергей Борзов